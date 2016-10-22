İstanbul Komedi Festivali 16 Kasım'da başlıyor: Söyleyin de beraber gülelim!
Beş gün sürecek olan festival, mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayacak
22 Ekim 2016 01:43
Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan 'İstanbul Komedi Festivali', mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerinin katılımıyla, 16-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.
"Söyleyin de beraber gülelim!" sloganıyla yola çıkan festival uluslararası nam salmış Maz Jobrani ve Eddie Izzard gibi komedyenlerin yanı sıra Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Ata Demirer gibi Türk mizahına damga vuran isimlerin eşliğinde 5 gün sürecek.
Amerika, Kanada ve Avustralya’daki komedi festivallerinden esinlen etkinliğin programında komedi şovları, mizah temalı sergiler, paneller ve komedi film gösterimleri bulunuyor.
Comedy Central’da yayınlanan ‘Şeytani Komedi Ekseni’ turnesinin kurucularından Maz Jobrani, İngiltereli komedyen Eddie Izzard ve kağıttan hazırladığı kostümleriyle bilinen Ennio Marchetto, Alpay Erdem ve Mesut Süre festival kapsamında sahnede olacak isimlerden.
Festival mekanlarının BKM Tiyatro, BKM Mutfak, Zorlu PSM, Uniq Hall ve Uniq Mufak olarak belirlendiği etkinliğin biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz.
İstanbul Komedi Festivali programı
EDDIE IZZARD – 16 Kasım 20:30 Uniq Hall
YASEMİN ŞEFİK “BENİ BİLİRSİN!, ARKANDAN KONUŞMAM!” – 16 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne
ALİ İHSAN VAROL “CAHİL CESARETİ” – 16 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş
YAKLAŞIK 20 KİŞİ – 16 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne
NİLGÜN BELGÜN’LE AŞK VE KOMEDİ – 16 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş
DENİZ ALNITEMİZ – 17 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne
ATA DEMİRER GAZİNOSU – 17 Kasım 20:30 Uniq Hall
SÜHEYL UYGUR & BEHZAT UYGUR Q&A – 17 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş
BKM MUTFAK AÇIK MİKROFON – 17 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne
4 ÇEYREK 1 TAM – 18 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş
EGE KAYACAN – 18 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne
MAZ JOBRANI – 18 Kasım 21:00 Zorlu PSM
MESUT SÜRE – 18 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş
ENNIO MARCHETTO – 19 Kasım 15:00 Uniq Hall
SERKAN ALTUNİĞNE KARİKATÜR ATÖLYESİ – 19 Kasım 17:00 BKM Mutfak Sahne
DOĞAÇLAMA TİYATRO LİGİ “ALL STAR” – 19 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş
HAYRETTİN – 19 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne
SUZAN KARDEŞ “DELİ CESARETİ” – 19 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne
ALPAY ERDEM – 19 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş
FEYZİ ÖZŞAHİN İLE SÜPER PENGUEN ÇİZİM ATÖLYESİ – 20 Kasım 13:00 Uniq Hall
SELÇUK ERDEM VE ERDİL YAŞAROĞLU – 20 Kasım 18:00 BKM Mutfak Sahne
SKETCH COMEDY SHOW – 20 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne
Program hakkında detaylı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.