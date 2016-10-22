İstanbul Komedi Festivali 16 Kasım'da başlıyor: Söyleyin de beraber gülelim!

Türkiye'nin ilk uluslararası komedi festivali olan 'İstanbul Komedi Festivali', mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerinin katılımıyla, 16-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

"Söyleyin de beraber gülelim!" sloganıyla yola çıkan festival uluslararası nam salmış Maz Jobrani ve Eddie Izzard gibi komedyenlerin yanı sıra Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Ata Demirer gibi Türk mizahına damga vuran isimlerin eşliğinde 5 gün sürecek.

Amerika, Kanada ve Avustralya’daki komedi festivallerinden esinlen etkinliğin programında komedi şovları, mizah temalı sergiler, paneller ve komedi film gösterimleri bulunuyor.

Comedy Central’da yayınlanan ‘Şeytani Komedi Ekseni’ turnesinin kurucularından Maz Jobrani, İngiltereli komedyen Eddie Izzard ve kağıttan hazırladığı kostümleriyle bilinen Ennio Marchetto, Alpay Erdem ve Mesut Süre festival kapsamında sahnede olacak isimlerden.

Festival mekanlarının BKM Tiyatro, BKM Mutfak, Zorlu PSM, Uniq Hall ve Uniq Mufak olarak belirlendiği etkinliğin biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz.

İstanbul Komedi Festivali programı

EDDIE IZZARD – 16 Kasım 20:30 Uniq Hall

YASEMİN ŞEFİK “BENİ BİLİRSİN!, ARKANDAN KONUŞMAM!” – 16 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne

ALİ İHSAN VAROL “CAHİL CESARETİ” – 16 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş

YAKLAŞIK 20 KİŞİ – 16 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne

NİLGÜN BELGÜN’LE AŞK VE KOMEDİ – 16 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş

DENİZ ALNITEMİZ – 17 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne

ATA DEMİRER GAZİNOSU – 17 Kasım 20:30 Uniq Hall

SÜHEYL UYGUR & BEHZAT UYGUR Q&A – 17 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş

BKM MUTFAK AÇIK MİKROFON – 17 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne

4 ÇEYREK 1 TAM – 18 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş

EGE KAYACAN – 18 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne

MAZ JOBRANI – 18 Kasım 21:00 Zorlu PSM

MESUT SÜRE – 18 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş

ENNIO MARCHETTO – 19 Kasım 15:00 Uniq Hall

SERKAN ALTUNİĞNE KARİKATÜR ATÖLYESİ – 19 Kasım 17:00 BKM Mutfak Sahne

DOĞAÇLAMA TİYATRO LİGİ “ALL STAR” – 19 Kasım 20:30 Sahne Beşiktaş

HAYRETTİN – 19 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne

SUZAN KARDEŞ “DELİ CESARETİ” – 19 Kasım 22:00 BKM Mutfak Sahne

ALPAY ERDEM – 19 Kasım 22:00 Sahne Beşiktaş

FEYZİ ÖZŞAHİN İLE SÜPER PENGUEN ÇİZİM ATÖLYESİ – 20 Kasım 13:00 Uniq Hall

SELÇUK ERDEM VE ERDİL YAŞAROĞLU – 20 Kasım 18:00 BKM Mutfak Sahne

SKETCH COMEDY SHOW – 20 Kasım 20:30 BKM Mutfak Sahne

Program hakkında detaylı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.