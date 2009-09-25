'İstanbul Klarnet Korosu' 13 Ekim’de sahnede

30 kişilik kadrosu ve geniş repertuarıyla 'İstanbul Klarnet Korosu', şef Burak Tüzün yönetiminde müzikseverlerin karşısına çıkıyor.



Solisti ünlü Fransız keman virtüözü Pierre Amoyal olan Türkiye’nin ilk klarnet korosu, 13 Ekim Salı günü saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde konser verecek.



Sanatını, 1717 yapımı Konchansky Stradivarius kemanı ile icra eden Pierre Amoyal, 'Tüm zamanların en genç profesörü' unvanına sahip. Paris Konservatuarı’na atanan ünlü keman virtüözü, Türkiye’nin ilk klarnet korosunun konserinde solist olarak izleyicilerle buluşacak.



Konserin koro şefliğini ise, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Devlet Konservatuarı Oda Orkestrası ve Devlet Konservatuarı Gençlik Senfoni Orkestraları’nın şefliğini ve genel müzik direktörlüğünü sürdüren Burak Tüzün üstleniyor.



'İstanbul Klarnet Korosu', İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda sanatçı öğretim görevlisi olarak klarnet, oda müziği ve orkestra repertuarı dersleri vermekte olan klarnet sanatçısı Gürhan Eteke tarafından 2009 yılının Ocak ayında kuruldu. Filarmonia İstanbul ve Akbank Oda Orkestrası’nda klarnet grup şefi olarak görev yapan Eteke’nin, sanat yönetmenliğini de üstlendiği 'İstanbul Klarnet Korosu', rengârenk konser programı ve genç ekibin sergilediği sahne performansıyla müzikseverlerden büyük beğeni topluyor.



Klasik müzik kültürünün Türkiye'de yaygınlaştırılması ve ulusal bir klarnet ekolünün oluşturulması amacıyla, Gürhan Eteke’nin kurduğu Klarnet Derneği tarafından desteklenen 'İstanbul Klarnet Korosu'nun, 13 Ekim Salı günü saat 20:30’da CKM’de gerçekleşecek konserinin biletleri, Biletix’ten temin edilebilir.

