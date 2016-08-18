İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yıl onur konuğu Almanya

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı otuz beşinci yaşında Almanya’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Uluslararası Salon kapsamında fuarın ilk 4 günü (12-15 Kasım) açık olacak Almanya ülke standında Almanya edebiyatı ve kültürüne yer verilecek. Fuarda, Onur Konuğu ülke etkinlikleri kapsamında söyleşi, panel, yayıncılarla profesyonel buluşmalar ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Onur Konuğu Almanya, “Worte Bewegen / Sözcüklerin Etkisi” teması kapsamında dört gün boyunca düzenleyeceği etkinliklerde fuar ziyaretçilerini ağırlayacak. Almanya’nın önde gelen yazarları, İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşacak. Ayrıntılı etkinlik programı ve davetli yazar listesi 6 Eylül Salı günü İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki teması “Felsefe ve İnsan”, onur yazarı ise filozof-akademisyen Sayın Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olacaktır. Fuar boyunca tema kapsamında yurt içinden ve yurt dışından birbirinden değerli yazarların katılımıyla çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenecek.