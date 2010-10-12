-İSTANBUL KİTAP FUARI'NA ÜNLÜ SANATÇILAR İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle bu yıl 29'uncusu düzenlenen ''İstanbul Kitap Fuarı'', 30 Ekimde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde başlayacak. Yapılan yazılı açıklamaya göre, 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, yaklaşık 300 etkinlik ve yüzlerce imza günü gerçekleştirilecek fuarın ana teması ''İstanbul'u Yazmak'', onur konuğu da İspanya olacak. İlk kez bir ülkenin edebiyatı ve kültürüyle konuk olacağı fuarda, İspanya etkinlikleri kapsamında, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında, konuk yazarların katılımıyla söyleşiler, açılış ve kapanış konserleri, Uluslararası Salonda gerçekleştirilecek. İstanbul Kitap Fuarı, dünyaca tanınmış 45 yazar, şair, çevirmen ve çizeri ağırlayacak. Fuara katılacak yazarlar arasında Kiran Desai, David Boratav, Mark Crick, Fanny Joly, Jo Hodgkinson, Queenie Chan, Jeffrey Kahrs, Mel Kenne, Derick Mattern, Jan Kjær, Merlin P. Mann ile onur konuğu ülke İspanya'dan Juan Jose Armas Marcelo, Luis del Val Velilla, Fernando Sanchez Drago, Luisge Martin, Soledad Puertolas Villanueva, Julio Llamazares, Ángeles Caso, Rafael Chirbes yer alacak. İstanbul'u yazan ünlü yazarlardan John Freely ve kızı Maureen Freely de fuarda ilk kez bir söyleşide bir araya gelmiş olacak. Fuarın bir başka sürprizi de çok satan kitapların yazarı Jean Christophe Grange ile aynı isimle Türkçeye çevrilen ve filmi çekilen ''Limon Ağacı'' kitabının yazarı Sandy Tolan olacak. -''ZAGOR''UN ÇİZERİ İSTANBUL'DA- ''Zagor'' adlı çizgi roman klasiğinin çizeri Gallieno Ferri'nin de ilk kez Türkiye'den okurlarıyla buluşacağı İstanbul Kitap Fuarı'nda, İtalya'dan çok sayıda başka çizerin konuk olacağı etkinlik 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. İlki geçen yıl düzenlenen ''Word Express-Balkanlar'dan İstanbul'a Edebi Bir Yolculuk'' projesi kapsamında genç şairler de İstanbul'da buluşacak. Bu projenin bir ayağı olan ''Şiir Otobüsü'' ile fuar ziyaretçileri TÜYAP'a şairlerle birlikte ulaşırken, Yunanistan'dan Katerina Iliopoulou ve Yannis Isidorou, Galler'den Sian Melangell Daffyd, Romanya'dan Radu Vancu, Sırbistan'dan Milan Dobricic adlı sanatçıların katılımıyla okumalar düzenlenecek. İstanbul Kitap Fuarı, bu sene önemli bir etkinliğe, Uluslararası Yayıncılar Birliği/Yayınlama Özgürlüğü Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yapacak. 2005 yılından itibaren dünyanın herhangi bir yerinde yayınlama özgürlüğünün savunulması ve teşvik edilmesi bağlamında önemli katkılarda bulunmuş bir kişi ya da kurumu onurlandırmak üzere verilen ''Yayınlama Özgürlüğü Ödülü'', bu yıl 2 Kasım Salı günü Uluslararası Salonda düzenlenecek törenle sahibini bulacak. 29. İstanbul Kitap Fuarı, 7 Kasımda sona erecek.