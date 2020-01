İstanbul Kitap Fuarı kapılarını 36'ncı kez açtı

Türkiye'nin en önemli kültürel etkinliklerinden biri olarak anılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bugün 36'ncı kez kapılarını açtı. İstanbul Kitap Fuarı, yarım milyona yakın ziyaretçisiyle dünyada en çok okurun ziyaret ettiği kitap fuarı. Fuarı'nda bu yıl, 200 bini aşkın kitap sergilenecek.

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur konuğu Almanya'ydı. Bu yıl konuk, Güney Kore.

Türkiye Yayıncılar Birliği ve Tüm Fuarcılık Yapım (TÜYAP) şirketinin işbirliğiyle düzenlenen fuar, 9 gün boyunca, yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum örgütünün katılımıyla düzenlenecek 300 civarında panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 2 binden fazla imza gününde, yazarlar ve okurlar bir araya gelecek. Fuarın bu yılki onur konuğu Güney Kore başta olmak üzere, toplam 17 ülkeden 100'e yakın yabancı yayıncı firma İstanbul Kitap Fuarı’nda ağırlanacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'e göre, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yalnızca kitap satılan bir yer değil. "Fuarı böyle cazibeli bir halde tutan şeylerden biri, bir demokrasi şenliği olması” diyor Kocatürk, "Her fikirden insanın gelip orada paneller yaptığı, etkinlikler düzenlediği, her fikirden yazarın kitaplarını imzaladığı bir yer bu fuar. Her türden okurun kendi yazarını, kitabını bulabildiği, onlarla buluşabildiği nadir yerlerden biri.”

Kocatürk'ün verdiği bilgiye göre, bu yıl fuarda 200 bini aşkın kitap sergilenecek.

Fuarın teması: İyi ki Varsın Edebiyat

Fuarın bu yılki ana teması, "İyi ki Varsın Edebiyat”. TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü ve yazar Deniz Kavukçuoğlu, bu temanın seçilmesinin nedeni hakkında, "Türkiye'nin bugünkü sosyal ve ekonomik koşullarında hayatı en iyi anlatabilecek alan edebiyat. Edebiyat olmasa ne anlatacağız? Nasıl anlatacağız? Bu nedenle bu temayı seçtik” diyor.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yılki onur yazarı ise Ayla Kutlu. Kavukçuoğlu, Kutlu'yu şu sözlerle anlatıyor: "Ayla Kutlu, genelde toplumun orta ve alt kesimlerini, yani bir dönem Alman yazar Günter Wallraff'ın 'En Alttakiler' diye tarif ettiği o kesimin yazarı. Emeklilerin, memurların, orta halli ailelerin, yoksulların romanlarını yazan bir yazar.”

Kutlu, fuar süresince çeşitli panel ve söyleşilerde okurlarıyla buluşacak. Yazar için bir armağan kitap hazırlandı. Fuarda, "İnsanlığın Öbür Yarısının Yazarı Ayla Kutlu” başlıklı, seçme metin ve fotoğraflardan oluşan bir de sergi yer alacak.

Onur konuğu Güney Kore

İstanbul Kitap Fuarı’nın onur konuğu Güney Kore'den, kitapları Türkçe'ye çevirilmiş ve çevirilmek üzere olan yazarlar da, Türkiye'deki okurlarıyla bir araya gelecek. Türkiye ile Güney Kore ilişkilerinin 60'ıncı yılında fuarın konuk ülke teması, "İpek Yolunun İki Ucu: Türkiye ve Kore”. Bu kapsamda, Güney Kore'nin yayıncılık ve kültürünü tanıtan özel sergiler ve bir dans performansı var.

TÜYAP yöneticisi Deniz Kavukçuoğlu, Güney Kore'nin Türkiye tarihinde özel bir yeri olduğunu hatırlatıyor. Türkiye, Soğuk Savaş döneminin ilk uluslararası sıcak çatışması olan Güney ve Kuzey Kore arasındaki savaşa, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yaklaşık 5 bin askerle katılmış, 750'ye yakın askerini yitirmişti. 1950-1953 yılları arasındaki savaş sürecinde Türkiye, 1952 yılında Kuzey Atlantik İttifakı NATO'ya üye olmuştu.

18 yabancı uluslararası yazar

İstanbul Kitap Fuarı’nın bu yıl 18 yabancı uluslararası yazar konuğu var. İstanbul tarihi hakkındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz yazar Bettany Hughes, Küba'nın geçen yıl ölen eski lideri Fidel Castro'nun son günlerine kadar yanında olan yazar Fabián Escalante Font, Kolombiya'nın tanınmış yazarlarından Carlos Granes ve Hollandalı çocuk kitapları yazarı Margriet Ruurs bu konuklar arasında.

Kitap fuarında kitaplarını imzalayacak yerli yazarlar arasında bulunan Esmahan Aykol, uluslararası kitap fuarlarına sıklıkla konuk olan ve romanları 13 dile çevirilmiş bir yazar. Aykol, "Okurumla buluşmak için her imkanı kullanmak istiyorum. Okurumu görmek, ondan enerji almak istiyorum. Fuarda yayınevinden arkadaşlarımı, yazar arkadaşlarımı görüyorum. Şimdiden bazılarıyla fuarda buluşmak üzere randevulaştık mesela” diyor.

Ancak yazar Aykol, kitap festivalleri ve söyleşilerin okurla buluşmak için daha etkin zeminler oluşturduğu görüşünde.

İstanbul Kitap Fuarı’na olumsuz eleştirileri olan yayıncılar da var. Chiviyazıları yayınevinin Genel Yayın Yönetmeni Özcan Sapan, bunlardan biri. Daha önce 19 yıl boyunca katıldığı İstanbul Kitap Fuarı’na, 8 yıldır katılmıyor.

Sapan, fuarı ticari bulduğunu söylüyor. "Örneğin” diyor Sapan, "Fuarda katılımcı yayıncıların hemen hepsi hostes çalıştırıyor. Oysa ki, yayıncıların fuarında yayınevlerinin yayın yönetmenlerinin, editörlerinin orada olması gerekir. Okuyucu bir şey sorduğunda, yazar, çevirmen bir şey sorduğunda bunu cevaplayabilecek profesyonel bir kadronun fuarda olması gerekiyor. Bunun yerine hosteslerle idare ediyorlar.”

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 12 Kasım'da sona erecek. Fuara giriş, öğrenci, öğretmen, emekli ve engelliler için ücretsiz.