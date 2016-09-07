İstanbul Kitap Fuarı 35. kez okurlarla buluşmaya hazırlanıyor

Ziyaretçi sayısıyla Avrupa'nın okura ulaşan en büyük fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın kapıları bu yıl 'Felsefe ve İnsan' temasıyla 35. kez okurlarla buluşmaya hazırlanıyora.

Fuarın onur konuğu ülkesi Almanya, onur yazarı ise Filozof – Akademisyen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olarak belirlendi. 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılması beklenen fuarda söyleşi, imza günleri gibi 300 etkinlik düzenlenecek.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 12-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 35. İstanbul Kitap Fuarı’nın programı Taksim’de bir otelde düzenlenen basın toplantısıya açıklandı. Toplantıya Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Frankfurt Kitap Fuarı Uluslararası Projeler Direktörü Barbel Becker, İstanbul Goethe Enstitüsü Müdürü Dr. Reimar Volker katıldı.

Onur konuğu ülke ‘Almanya’

Bu yılki teması ‘Felsefe ve İnsan’ olan fuarın onur konuğu ülkesi Almanya, onur yazarı ise Filozof – Akademisyen Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi olarak belirlendi.

9 günde 300 etkinlik

Bu sene yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılağı açıklanan fuarda 9 gün boyunca imza günleri, söyleşiler gibi 300 etkinlik düzenlenecek.

Öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz

35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 26. İstanbul Sanat Fuarı-ARTİST 2016 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Girişin öğrenci, öğretmen, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın son günü olan 20 Kasım Pazar akşamı ise ziyaretler 19.00’da sona erecek.