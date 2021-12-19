İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı: Yılbaşına kadar insanlar sabrediyor sonra kepenkler kapanmaya başlar

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, “Kâğıda bağlı sektörlerin hepsi durdu. Kitaplar da dolara göre ayarlanmaya çalışıyor. Bu da eğitime büyük bir darbe oldu. Yılbaşına kadar insanlar sabrediyor sonra kepenkler kapanmaya başlar. Satışlar yüzde 70 düştü” dedi.



BirGün gazetesinden Yaren Çolak'ın haberine göre, yükselen kâğıt fiyatlarının eğitime darbe olduğunu aktaran Tekçe, okullarda elişi dersinin kalktığını söyledi. "Yurttaşın veresiye kâğıt aldığı bir dönem yaşıyoruz" diyen Tekçe, “Çok zaruri bir ihtiyaç değilse veli satın almıyor. Kokulu silgiler güzel kalemler devri kapandı” ifadesini kullandı.