İstanbul 'kırklanacak'

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ile Heyamola Yayınları, 40 edebiyatçının, kentin 40 semtinin son 40 yılını kaleme alacağı ''İstanbulum'' projesi için el ele verdi.



Anadolu ajansından alınan bilgiye göre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Heyamola Yayınları, İstanbul'u edebiyatçı yazarlara yazdırmak amacıyla ''İstanbulum'' adlı projeyi başlattı.



Dünya medeniyetinde büyük bir yere sahip, üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un her semtinin ayrı bir hikayesi olduğu fikrinden hareketle hayat bulan projede, insanların folklor, inanç ve gündelik yaşamdan kaynaklanan aşinalığı nedeniyle semt sayısı 40 ile sınırlandı.Anlatılacak 40 İstanbul semti saptanırken, semtin tarihselliği, ünü, tanınmışlığı göz önünde tutuldu. Özellikle eski İstanbul'un sur içi semtlerine öncelik tanınmaya çalışıldı, sur dışı da göz ardı edilmedi.Semtleri anlatması için şair, hikayeci, romancı, denemeci gibi edebiyatçı yazarlar seçildi. Yazarların 40 yaşını aşmış olmalarına ve söz konusu semtlerle az çok bütünleşmiş olmalarına önem verildi.



Yazarlar, duygularını, düşüncelerini, anılarını ve semtlerin onların

yaşamlarına yaptığı etkileri kendilerine has üsluplarıyla anlatacak.

Yönetmenliğini Heyamola Yayınlarının sahibi Ömer Asan'ın yaptığı projenin danışmanlığını Eray Canberk, editörlüklerini de Gülsüm Cengiz ve Faruk Göncüoğlu üstlendi.



Yazarlar, ''İstanbulum'' projesinde Mayıs ayı sonunda eserlerini Heyamola Yayınlarına teslim edecek. Kitap dizisinin basımının 2009 Aralık ayı sonu itibariyle tamamlanması hedefleniyor.



Yazarlar ve semtleri



''İstanbulum'' projesinde,

Abdullah Uçman ''Fatih'',

Adnan Özer ''Gaziosmanpaşa'',

Adnan Özyalçıner ''Karagümrük'',

Alim Kahraman ''Bağlarbaşı/Zeynep Kamil'',

Aris Çokona ''Fener'',

Ataol Behramoğlu ''Adalar'',

Ayşe Sarısayın ''Beşiktaş'',

Beşir Ayvazoğlu ''Beyazıt'',

Celal Özcan ''Göztepe'',

Cüneyt Altunç ''Suadiye'',

Doğan Hızlan ''Kocamustafapaşa/Cerrahpaşa'',

Enver Aysever ''Ataköy'',

Eray Canberk ''Feneryolu/Fenerbahçe/Kalamış'',

Gönül Kıvılcım ''Karaköy'',

Gülsüm Cengiz ''Kuzguncuk'',

Gündüz Vassaf ''Levent'',

Haluk Dursun ''Boğaziçi'',

HasanÖztoprak ''Draman'',

Haydar Ergülen ''Cihangir'',

Hıfzı Topuz ''Nişantaşı'',

Hilmi Alişanoğlu ''Çarşamba'',

Hulki Aktunç ''Kadıköy'',

Hüseyin Alemdar ''Yeşilçam'',

İzel Rozental ''Moda'',

Mine Söğüt ''Dolapdere'',

Nail Güreli ''Cağaloğlu/Babıali'',

Nusret Karaca ''Haliç'',

Oğuz Karakartal ''Anadoluhisarı'',

Orhan Okay ''Balat'',

ÖmerErdem''Üsküdar

'ÖnerCiravoğlu''Fındıkzade/Şehremini'',

Raffi Hermonn ''Kurtuluş/Pangaltı'',

Refet Özkan ''Maltepe/Kartal'',

Reyhan Çorak ''Ortaköy'',

Selçuk Erez ''Bakırköy'', Selman

Ünlü ''Çengelköy'',

Sema Kancan ''Beykoz'',

Sennur Sezer ''Kasımpaşa'',

Süleyman Faruk Göncüoğlu ''Eyüp'',

Zeynep Melisa Erdönmez ''Yeldeğirmeni/Acıbadem'' semtlerini anlatacak.