İstanbul Kent Konseyi'nden havai fişek uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hayata geçirdiği İstanbul Kent Konseyi bünyesindeki Hayvan Hakları Çalışma Grubu, eğlence ve kutlama amaçlı kullanılan havai fişeklerin hayvanlar üzerindeki tehlikelerine dair bir rapor yayımladı.

Havai fişeklerin saldığı kimyasalların, hem doğayı hem de insan ve hayvan sağlığını tehdit ettiğinin belirtildiği raporda, havai fişek kullanımı sonucu oluşan kazaların, tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da organ kayıplarına kadar giden sonuçlar doğurduğu belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel günlerde başvurduğu bu kutlama yönteminden vazgeçmesinin talep edildiği raporda, hayvanlarda korku ve stres yaratıp işitme duyularına zarar veren havai fişeklerin kullanımı yerine çoklu drone gösterileri, sky scanner ışık gösterileri gibi alternatif kutlama yolları önerildi.

Yayımlanan raporda İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunulmak üzere ''İstanbul'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklansın!'' adıyla açılan change.org imza kampanyası da yer aldı.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

Havai fişekler zehirlidir ve toksik mikropartikül (taş unu- PM10) salınımına sebep olur.

Bu salınım, mevcut bazı hastalıkları olumsuz yönde etkilediği gibi, başka hastalıklara da sebep olur.

Toprağa ve besin kaynakları üzerine düşen havai fişek kalıntılarını yiyen insanlar da hayvanlar da risk altındadır.

Havai fişek patlaması sırasında yakın çevrede bulunan hayvanların gözlerinde yanıklar oluşmaktadır.

Havai fişekler 190 desibele kadar ses yayarlar. (İnsanların duyu organları 75-80 desibelden yüksek seslerden zarar görebilmektedir).

Havai fişekler; çatapat, silah atışı (140 desibel) ve bazı jetlerden (100 desibel) daha yüksek bir gürültü üretmektedir. Havai fişek gürültüsü hayvanlarda duyma kaybına ve kulak çınlamasına (tinnitus) yol açar.