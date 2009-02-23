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Yaşam

İstanbul karla uyandı

Türkiye yeni bir soğuk havanın etkisine girdi. Saat 03.00'den itibaren başlayan kar yağışı İstanbul beyaza büründü.

23 Şubat 2009 02:00

İstanbul'da saat 03.00'den itibaren başlayan kar yağışı kısa sürede her tarafı beyaza bürüdü. 

Her yerde kar var, hava gittikçe soğuyacak

Kar yağışı özellikle Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bayrampaşa ve Sarıyer bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul’da bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı için belli bölgelerde AKOM tarafından tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme araçları da bazı kritik yerlerde hazır bekletildi. Sarıyer bölgesinde AKOM araçları tarafından buzlanma ihtimali olabilecek yerlere solüsyon döküldü.

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