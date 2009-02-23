İstanbul karla uyandı

Kar yağışı özellikle Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bayrampaşa ve Sarıyer bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.İstanbul’da bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı için belli bölgelerde AKOM tarafından tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapıldı.Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar temizleme araçları da bazı kritik yerlerde hazır bekletildi. Sarıyer bölgesinde AKOM araçları tarafından buzlanma ihtimali olabilecek yerlere solüsyon döküldü.