İstanbul karla uyandı

Gece saatlerinde İstanbul'un kuzey ve batı ilçelerinde başlayan karla karışık yağmur ve kar yağışının, bugün devam etmesi bekleniyor.



İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul'da meydana gelen 3 ayrı kaza da 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.



Altunizade’de meydana gelen kazada 1 kişi öldü



Edinilen bilgiye göre saat 06.00 sıralaranda Polat Nutunay yönetimindeki 34 UC 0529 pakalı araç Boğaz Köprüsü gişelerine girdiği sırada bir araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan araç Üsküdar Altunizade Köprüsü'nde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre savrulan araç bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan iki kişinin alkollü oldukları iddia edildi. Kazada araçta bulunan Güven Temur (40) hayatını kaybederken sürücü Nutunay ve Salih Gürbüz ağır şekilde yaralandı. Kazada yaralanan Nutunay ve Gürbüz Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Temur'un cesedi ise Haydarpaşa Numune hastanesi morguna kaldırıldı.



Öğrencilerin aracı kaza yaptı



Fatih Aksaray, Atatürk Bulvarı'nda saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, Onur Paslanmaz'ın kullandığı 34 DLA 48 plakalı Mercedes marka otomobil kar nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek işaret levhalarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Ferit Koç (21) ile Doğan Can Yılmaz (21) itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılırken, Kültür Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlenen Aydan Karagöz (21) ve sürücü Onur Paslanmaz hafif şekilde yaralandı. İtfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra Koç ile Yılmaz, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haseki eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Paslanmaz ile Aydan Karagöz ise ayakta tedavi edildi.



TEM Otoyolu Sultanbeyli sapağında meydana gelen kazada ise iki kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.



Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşlardan kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklar ile görülecek hafif buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.



İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalara sebep olurken, vatandaşlar karlı havanın keyfini yaşadı.



İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Yağışla birlikte dikkatsiz davranan sürücüler kazalara sebep oldu. Kar yağışı bazı vatandaşları kara kara düşündürürken, turistler ise keyfini çıkardı.

