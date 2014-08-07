İstanbul karanlıkta kaldı

İstanbu'da yoğun sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle TEİAŞ’ın Avcılar Ambarlı’da bulunan büyük trafo merkezinde elektrik arızası yaşandı. Arızayla birlikte civarda pek çok evin karanlıkta kaldığı belirtiliyor. Söz konusu trafo merkezi Avcılar ve Büyükçekmece’ye elektrik sağlıyor. Öte yandan İstanbul Bahçeşehir'de de bir elektrik dağıtım tesisini su basması sonucu yer yer elektrik kesintileri görülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul’un pek çok noktasında vatandaşlar zaman zaman televizyon yayınlarını izleyemedi. İstanbul’da elektrik kesintileri de yaşanırken bazı vatandaşların internet bağlantılarının kesildiği öğrenildi.

Öte yandan BEDAŞ yetkilileri, tamamen yıldırım kaynaklı arızalar olabileceğini belirtrek, "Yıldırım düşmesine karşı topraklama sistemi arızalıysa bundan kaynaklı kesinti olabilir. İstanbul’da dağıtım şebekesi tamamen yer altında ve yıldırım düşmelerine karşı sistemi olumsuz etkileyecek bir durum yok. Trafo binalarının içine su girmesiyle bir kısım arızalar oluşabiliyor. Aşırı yağmura bağlı sel gibi trafo merkezlerini su basması nedeniyle olabilir" dedi.