-İstanbul, kar yağışına hazırlanıyor İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinde başlaması ve yarın da devam etmesi beklenen kar yağışına karşı önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava, akşam saatlerinde kara dönüşecek. Kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının zaman zaman şiddetli ve fırtına şeklinde olacağını belirtiyor. Meteorolojinin uyarısıyla birlikte AKOM, alarma geçti. Karlı hava koşullarıyla 870 araç ve iş makinesi, 2 bin 406 personelle mücadele edilecek. Mücadele için 127 bin 311 ton tuz, 1800 ton solüsyon hazır bekletiliyor. İlçe belediyelerine ihtiyaçları durumunda tuz takviyesi yapılacak. İhtiyaç halinde saatte 25 ton kapasiteli solüsyon tesislerinde üretim yapılacak. Ana arterlerin dışında, meydanlar, üst ve alt geçitler, vapur iskeleleri, otobüs durakları, hastane gibi yoğunluğu yaşandığı giriş çıkışlar için de karla mücadele ekipleri oluşturuldu. Karla mücadele çalışmalarına itfaiye, 45 6x6x6 afet müdahale ve kurtarma aracı ve 135 personeli ile katılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadıköy, Taksim, Saraçhane, İDO Yenikapı, Eminönü, Harem, Üsküdar, Ümraniye - Tepeüstü meydanlarında, 359 personel ve 48 araç ile kış mücadele çalışması yapacak. Atık Yönetimi Müdürlüğü, 40 hastane, 34 okul (üniversite–lise), 13 meydan, 304 durak, 117 üst ve alt geçit, 7 çöp aktarma istasyonu, işleme tesisleri, depo sahası yollarında 450 personel ve 38 araç ile mücadele edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 142 traktör kar kürüme ekibi, muhtarların sorumluluğunda köy yollarını açacak. -İstanbul 9 bölgeye ayrıldı- Olumsuz hava koşulları ile mücadele için kent 9 bölgeye ayrıldı. Bölgeler şöyle: ''1. bölge; Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp, Fatih, Güngören, Zeytinburnu, 2. bölge; Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, 3. bölge; Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, 4. bölge; Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Eyüp, 5. bölge; Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, 6. bölge; Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, 7. bölge; Sancaktepe, Adalar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, 8. bölge; Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, 9. bölge; Şile, Çekmeköy.'' Büyükşehir belediyesi, son model karla mücadele araçları ve ana arterlerde 28 ayrı noktaya yerleştirilen buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) kullanılacak. 255 müdahale güzergahında yapılacak çalışmalarda buzlanma ilk olarak 3 saat önceden tespit edilerek, ekipler bilgilendirilecek. İlk bilgilendirmeden sonra son 45 dakika da ise ekipler sevk ve idare edilecek. Zaman kaybı ve gereksiz malzeme kullanımı engellenecek. Araçların, belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Kritik kavşaklarda 21 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. Sokakta yaşayan vatandaşlar için toplama merkezleri planlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambulanslar ile toplanarak, sağlık kontrollerinden geçirilerek spor salonlarında edilecek. -''Kar kaplanı''- Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri kar küreyen, süpüren, kurutan ve tuz serpen 6 ''Kar kaplanı'' ile çevre yollarında görev yapacak. 80 kilometre hızla giderek bir seferde 40 kilometrelik alanda tuzlama yapma kabiliyetine sahip ''Kar Kaplanı'', Avrupa Yakası'nda, Boğaz Köprüsü Gişeler, Haliç, O3 Otoyolu, Mahmutbey, İstoç, Vatan Caddesi, Hadımköy, Büyükçekmece S Virajı ve Mimarsinan Kavşağında, Anadolu Yakası'nda, Boğaz Köprüsü Gişeler, Fenerbahçe Stadı, Harem, Kartal ve Gebze arasında görev yapacak. Daha rahat ve güvenli bir trafik akışı için vatandaşların kar lastiği kullanmasını öneren yetkililer, Avrupa ülkelerinde zincir kullanılmadığı, zincirin asfalta büyük zarar verdiği ve maddi kayıplara neden olduğunu vurguladı. Yetkililer, vatandaşları emniyet şeritlerini işgal etmemeleri konusunda da uyardı.