İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası: 5 ölü, 5 yaralı!

Kadıköy'de hafif ticari araçla metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Fikirtepe metrobüs durağı içerisinde gerçekleşti.

İddiaya göre, içerisinde 3 kadın ve 3 erkek bulunan araç, Kadıköy'de polis kontrolünden kaçmak istedi ve metrobüs yoluna girerek hızla Boğaziçi Köprüsü istikametine ilerlemeye başladı.

Bu sırada Topkapı - Söğütlüçeşme seferini yapan Erdoğan Kalender yönetimindeki metrobüs, gelen aracı fark ederek yolun ortasında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Ancak hızla gelen özel araç ile metrobüs kafa kafaya çarpışmaktan kurtulamadı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 10 metre sürüklendi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan 6 kişiden 5'i olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki bir kadın ile metrobüs şoförü ve 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şahısları çıkarmak için uzun süre çalıştı.

Kazaya neden olan araçtaki şahısların, daha önce Kadıköy'de bir barda eğlendikleri, alkollü oldukları, polis çevirmesine yakalanmamak için metrobüs yoluna girdikleri iddia edildi.