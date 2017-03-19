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Yaşam

İstanbul izleyicisinin ilk tercihi magazin programı, Ankaralıların dizi

RTÜK, izleyici profilini çıkarttı

19 Mart 2017 22:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, televizyon izleyicilerinin profilini çıkarttı.

RTÜK'ün, televizyon izleyicilerinin profilini çıkaran raporuna göre İstanbullu izleyicinin ilk tercihi magazin programları, Ankaralıların ise dizi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, kadın izleyiciler bilgi yarışması, dizi, kadın programları, reality show ve magazin programlarını erkek izleyicilerden daha fazla izliyor.

Erkek izleyiciler yalnızca tartışma programlarını izleme payında ilk sırada.

İstanbullu izleyici magazin ve reality show izlerken, Ankaralılar ise dizi izlemeyi tercih ediyor.

Raporun ayrıntıları şöyle:

* Tartışma programı izleme payında 55 yaş ve üstü ilk sırada yer alıyor.

* Bilgi programları ve dizi izlemede 15-24 yaş grubu ilk sırada.

* En çok 55 yaş ve üzerinin takip ettiği kadın programlarında ise zirve İzmir’in.

* Magazin programında ilk sırayı 15-24 yaş grubu alırken, zirvede talk show izleyicisinde olduğu gibi İstanbullular var.

* Reality show temasının izleyicisinin yaş grubu 55 yaş ve üzeri olurken, talk show izlemede ise ilk sıra 15-24 yaş grubunun.

 

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