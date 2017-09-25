İSTANBUL İTFAİYESİ 303'ÜNCÜ YAŞINI KUTLUYOR

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA
İstanbul İtfaiyesi 303. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehir turu yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İstanbul İtfaiyesinin kuruluşunun 303. yıldönümü etkinlikleri bugün başladı. Etkinlikler kapsamıda itfaiyeciler şehir turu yaparak vatandaşları selamladı. Tur kapsamında Vatan Caddesi\'nde tur atan Fatih itfaiye ekipleri daha sonra istasyona döndü.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyeden görüntü
-Vatan caddesinden geçişleri
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