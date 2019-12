-İSTANBUL İTALYAN DERGİSİNDE ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - İtalya'nın ulusal havayolu şirketi Alitalia'nın 180 bin tirajlı ''Ulisse'' dergisinin Ocak ayı sayısında İstanbul'a 12 sayfa ayrıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısında artış görülen İtalya, dergileri ve gazetelerinde Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor. İtalya'da yayımlanan Ulisse dergisinde Silvia Ronchey'in ''Antik kentin kozmopolit doğasını yeniden keşfetmek için modern şehrin kalbine ve ruhuna unutulmaz bir yolculuk'' olarak özetlediği ''İstanbul La Polis'' başlıklı yazısında, modern bir şehir olarak tanımlanan İstanbul'un, Bizans ve Osmanlı gibi geçmiş medeniyetlerin buluştuğu kozmopolit bir yapısı olduğu belirtiliyor. Ronchey, yazısında, William Butler Yeats'in, ''Sailing to Byzantium'' şiirinin ilk mısrası ''This is no country for old men (Yaşlılara göre bir ülke değil)'' sözüyle İstanbul'a ve Boğaz'a değiniyor. İstanbul'u ziyaret edecek olanlara, gözlerini iyice açmalarını öneren, Ronchey, gördüklerini, şehre gemilerin titrek güvertelerinden bakan 19. yüzyıldaki ziyaretçilerin ''sisle çevrili büyüleyici bir sahne'' ve ''bir perinin sihirli değneğinden çıkan bir dalga'' izlenimleriyle karşılaştırmalarını tavsiye ediyor. İstanbul'un güzelliklerini ve büyüleyiciliğini, tarih boyunca kent hakkında yazılar kaleme almış yazarların, şairlerin ve gezginlerin cümleleriyle pekiştiren Ronchey, Orhan Pamuk ve Latife Tekin gibi eserlerinde İstanbul'dan ilham alan Türk yazarların okunması gerektiğinin de altı çiziyor. Şehrin farklı köşelerinin, farklı renklerinin keşfedilmesini tavsiye eden Ronchey, İstanbul'da etnik grupların tarih boyunca birarada yaşadığını, 1960'lardan kalma taksilerde ve günlük hayatta farklı dönemlerin yaşanabileceğini, Kapalı Çarşı'nın labirentleri gibi yer altının da İstanbul'un bir parçası olduğunu belirtiliyor. Ronchey, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra dünyanın en sıra dışı müziklerinden Osmanlı müziğinin her yanını kuşattığı günümüz İstanbul'unu, modernliğin çöküşünün, medeniyetler çatışmasının ve Doğu-Batı ilişkileri muammasının bir sembolü olarak tanımlıyor. Dergide, Sultanahmet Meydanı, Kapalı Çarşı'daki Türk halıları, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Boğaz'ın büyüleyici manzarasına ait fotoğraflara da yer veriliyor.