İSTANBUL -İSTİKLAL CADDESİNDE BEKÇİLER DE GÖREV YAPIYOR

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA)

İstanbul İstiklal Caddesi\'nde gerçekleşen yılbaşı eğlenceleri sırasında emniyet birimleri sıkı tedbirler alırken İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bekçiler de ilk kez yılbaşı denetimlerinde yer aldı. Mahalle bekçileri İstiklal Caddesi\'nin Tünel girişinden caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşların üst baş aramasını yaptı, çantaları kontrol etti.



Görüntü Dökümü:

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- Bekçilerin üst araması

- Bekçilerin vatandaşların çantalarını kontrol etmesi

- Bekçilerden detay görüntüler

