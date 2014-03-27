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İstanbul İstihbarat Şube Müdürü görevden alındı

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş görevinden alınarak İstihbarat Daire Başkanlığı'na Şube Müdürü olarak atandı

27 Mart 2014 18:21

Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Arıbaş, önceki gün ani bir kararla görevden alındı. Ahmet Arıbaş, İstihbarat Daire Başkanlığı'na Şube Müdürü olarak atanırken, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Edip Vural getirildi.

Önceki gün ani bir kararla İstihbarat Daire Başkanlığı'na Şube Müdürü olarak atanan Ahmet Arıbaş'ın adı 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan şüpheli Reza Zarrab hakkında çalışma yapan Mali polis ekiplerini takip ettirdiği öne sürülen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş 'dosyayı sızdırmak' suçlamasıyla 23 Aralık'ta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ise bu çağrıya, “Hangi suçlama ve delillerle çağırdığınız tam olarak anlaşılamadı, bu çağrınız mevzuata aykırı” diyerek Ahmet Arıbaş'ı ifadeye göndermemişti.

İşte o İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Arıbaş, önceki gün ani bir kararla görevden alındı. İstihbarat Daire Başkanlığı'na Şube Müdürü olarak atanan Ahmet Arıbaş'ın yerine ise Edip Vural getirildi.

Komiser, başkomiser ve emniyet amiri rütbesi ile Hasan Özdemir ve Celalettin Cerrah'ın görev yaptığı yıllarda İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Edip Vural, bir çok önemli operasyonda aktif olarak görev almıştı. Bir süre İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şube Müdür olarak çalışan Edip Vural, son olarak Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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