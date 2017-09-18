İstanbul İstihbarat şube ile mali suçlarla mücadele şubelerinin müdürleri değişti

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü\'nde bu akşam saatlerinde İstihbarat ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri değişti. İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir görevden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü İlker Küçükhıdır getirildi. Küçükhıdır\'dan boşalan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Furkan Sezer atandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Murat Özbek ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.