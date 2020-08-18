İstanbul İstatistik Ofisi, ulaşım verilerini açıkladı: Günlük yolculuk 31 Mart tarihine göre %263,7 oranında arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Ağustos 2020 İstanbul Ulaşım Bülteni’nde yayımladı.

Verilere göre, Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1.024.248 iken bu sayı 29 Temmuz itibari ile %263,7'lik bir artışla 3.724.752 yolculuğa (geçiş sayısı) yükseldi.

İstanbul Ulaşım Bülteni'ne göre, diğer veriler şöyle:

İstanbul'da 06-10 Temmuz tarihleri arasında ortalama 3.657.629 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 20-24 Temmuz tarihleri arasında %5,5 artarak 3.859.694 oldu.

06 - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında günlük ortalama 269.177 yolculuk gerçekleştiren 60 yaş üstü, 29 Temmuz 2020 tarihinde %8 oranında artış göstererek 290.764 yolculuk gerçekleştirdi.

06 - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında engelli vatandaşlar günlük ortalama 115.607 geçiş yaptı. Yolculuk (geçiş) sayısı 29 Temmuz'da %2,5 artarak 118.464 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında %48,5'i ile en çok otobüs kullanıldı

2020 Temmuz ayı için akıllı bilet bindilerinin %48,5'i lastik tekerlekli toplu taşımayı, %27,7'si Metro-Tramvayı, %12.8'i Metrobüs'ü, %6,8'i Marmaray'ı ve %4,2'si ise Denizyolunu tercih etti.

Ana arterler üzerindeki araç sayılarında temmuz ayında en yüksek seviye 29 Temmuz tarihinde saatlik ortalama 1.732 araç olarak gerçekleşti.

Haziran ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama 1.603 iken bu sayı temmuz ayında 1.642'ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek 1.888 oldu. Araç saatlik ortalaması mayıs ayının en yüksek hafta içi ortalamasına göre 20-24 Haziran tarihlerinde 1.666 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında hafta içi araç hareketliliğinin en yoğun olduğu zaman aralığı 15.00 ile 18.00 ve en yoğun saatler ise 16.00 ve 17.00 oldu.

En fazla 15 Temmuz köprüsü kullanıldı

Haziran ayında hafta içinde trafiğin en yoğun saatler genellikle 16.00 ve 17.00 oldu. Hafta sonuna bakıldığında ise yoğunluk en çok 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşandı.

Hafta içi haziran ayında yaka geçişi yapan araç sayısı 613.896 iken temmuz ayında yaka geçişi yapan araç sayısı %12,8 artarak 692.233 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en yoğun geçiş 20-24 Temmuz haftasında gerçekleşti; en yoğun gün ise 29 Temmuz Çarşamba günü oldu. Yaka geçişlerinin %55,7'sini 15 Temmuz, %34,3'ünü Fatih Sultan Mehmet, %2,4'ünü Yavut Sultan Selim köprüleri ve %7,6'sını Avrasya Tünelinden gerçekleşen geçişler oluşturdu.

Temmuz ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 17.00 ve 18.00 saatleri olurken, yoğunluğun en az olduğu saatler ise 03.00 ve 05.00 saatleri oldu.

Güzergâhlardaki hafta içi günlük ortalama hızda haziran ayına göre %2 düşüş gözlemlendi

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Temmuz ayı tatil olmayan hafta içi günlerde hız ortalaması 60,9 km/sa olarak hesaplandı ve Covid-19 öncesi mart ayının ortalamasını yakaladı. Mart ayının başında 54,1 km/sa olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, temmuz ayında ortalama 58,5 km/sa olarak hesaplandı. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızının ise 46,4 km/sa'ten 48,2 km/sa'e yükseldiği görüldü.