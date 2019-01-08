İSTANBUL -İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SONRASI SABAH TRAFİĞİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00\'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-15 Temmuz şehitler köprüsünden trafik görüntüsü



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-Çamlıca Tepesinden görüntüler

-Kar topu oynayanlar

Ara sokakalardan görüntü

-Kar manzaraları

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi

-Köprüdeki trafikten görüntü

-Detaylar

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