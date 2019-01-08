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İSTANBUL -İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SONRASI SABAH TRAFİĞİ

 Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti

08 Ocak 2019 11:19

 Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam etti. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. Sabah saatlerinde ise trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 08.00\'da yüzde 56 seviyelerinde oldu.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-15 Temmuz şehitler köprüsünden trafik görüntüsü


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-Çamlıca Tepesinden görüntüler
-Kar topu oynayanlar
Ara sokakalardan görüntü
-Kar manzaraları
-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi
-Köprüdeki trafikten görüntü
-Detaylar 

08.01.2019 - 07.07 Haber Kodu : 190108010
08.01.2019 - 03.55 Haber Kodu : 190108006
07.01.2019 - 20.38 Haber Kodu : 190107256
07.01.2019 - 18.21 Haber Kodu : 190107241
07.01.2019 - 17.50 Haber Kodu : 190107228

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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