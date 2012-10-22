İSPARK'ta 4 yaşında bir kız çocuğu ezildi!

İstanbul Karaköy'de katlı otoparkın önündeki İSPARK görevlisi, otoparka gelen bir müşterinin otomobilini park etmeye çalışırken babasıyla olay yerinden geçen 4 yaşındaki bir kız çocuğu ezdi. Görgü tanıkları ve kızın babası kusurlu olduğunu söyledikleri görevli, polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan Ebru Gören adlı kız çocuğunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre 34 JF 881 plakalı aracın kadın sürücüsü, park etmesi için aracını İSPARK görevlisine teslim etti. Görevli aracı katlı otoparkın önünde yine İSPARK’ın işlettiği alana park etmek için manevra yaparken 4 yaşındaki Ebru Gören isimli kız çocuğunu ezdi. Babası ağır yaralanan küçük kızı için hemen 112 acil hattını arayıp ambulans talep etti. Kaza sonrası İSPARK görevlisi korkup olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı kıza ilk olarak Beyoğlu Belediyesi’nin evde sağlık hizmeti veren sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı çocuğu Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedaviye alınan küçük Gören’in durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Yaşar K. olduğu öğrenilen İSPARK görevlisi olayın ardından polise teslim oldu. Yaşar K'nin Karaköy Polis Merkezi’ndeki işlemleri devam ediyor.