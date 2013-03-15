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Bilim / Teknoloji

İstanbul, internetin merkezi olacak

Ulaştırma Bakanı Yıldırım, ICANN'ın dünyada interneti 3 noktaya dağıtmaya karar verdiğini, bu noktaların Los Angeles, İstanbul ile Singapur olduğunu söyledi

15 Mart 2013 23:44

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''İzmir'den Türkiye Ekonomisine Bakış'' başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, geniş bant internet kullanımında 2013 için 12 milyon hedefi koyduklarını, bugünden 19 milyonu aştığını belirterek, 5-10 yıllık hedefler koymanın akılcı olmadığını, artık günlük, saatlik hedefler koymanın gerekli olduğunu belirtti.

İnternetin 1969'da ABD'de bulunduğunu, herkesin aynı yıl yapılan Ay'a seyahate odaklandığını, 40 yıl sonra bugün kimsenin Ay'a gidişi konuşmadığını ancak internetin hayatın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Yıldırım, internet teknolojisi konusunda Türkiye'ye çok güzel bir haberinin olduğunu dile getirdi.

İnternetin merkezinin Los Angeles'da olduğunu, bütün internet trafiğinin burada toplanıp dağıtıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

''İnternetin yönetim merkezi işlevi gören ve internetin Birleşmiş Milletler'i olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), internet trafiğini 3 noktaya dağıtmaya karar verdi. İnternet senin mi, benim mi kavgası devam ediyor, baktılar olacak gibi değil bir karar aldılar. 3 noktaya bölüyorlar interneti. Los Angeles, İstanbul ve Singapur. Los Angeles, Kuzey ve Güney Amerika'ya bakacak. İstanbul, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya, Singapur da Uzakdoğu'ya.

Bahsettiğimiz bölgelerdeki tüm internet trafiği İstanbul'da toplanıp dağıtılacak. Bu tesadüf mü? Türkiye'nin gücünü gösteriyor, iletişimde geldiği noktayı gösteriyor. Bu bizim için haklı bir gururdur. Bende keramet yok, keramet bu ülkenin geldiği yerdedir. Bu bizim için çok önemli bir gelişme, stratejik bir konudur. Kavşak noktası haline geliyoruz, hub merkezi oluyoruz.''

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