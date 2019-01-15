İSTANBUL- İMAMOĞLU:  HERKES KENDİNE GÖRE YASALARI YORUMLARSA İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMAYIZ 

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK İSTANBUL DHA

CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören\'de esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla tek tek tokalaşan İmamoğlu vatandaşlarla da sohbet etti.

\"BİZ BUNU DÜZELTECEĞİZ\"

İmamoğlu, ziyaretleri sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir dönem Güngören\'de yaşayan İmamoğlu, \"Bir şehrin nasıl planlanacağı hepsi bir bütün. Herkes kafasına göre bir şehir kurguluyor. Bu öyle olmaz. Güngören\'in bir yaşam felsefesi, kültürü var. Bu kenti nasıl bütünleştirebiliriz? Hangi kavramlar oluşturabiliriz? Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bu yapılaşmanın burada yaşayan hiç bir insanın yaşam kültürüne uygun olmadığını biliyoruz. O bakımdan biz karşıyız demekle sorun çözülmüyor. En yetkili ağız dese bile düzelmiyor. O bakımdan bunun düzelmesi bir anlayış meselesi. Biz bunu düzelteceğiz. Ben Güngören\'e nadir olarak geliyorum. Güngören iyi durumda değil. Güngören\'de yeşil alanımız yok. Bu çok kötü bir şey. Burada 25 aynı anlayış yönetiyorsa o anlayışı suçlayacağız. Sorunları toparlayacağız ve çözümleri üreteceğiz. Bu insanları mutlu kılmaz zorundayız\" dedi.

\"YASADA YERİ NET\"

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin Binali Yıldırım\'ın adaylığı ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine, \"Yasada yeri net. Tanımlanmış. Herkes kendine göre yasaları yorumlarsa işin içinden çıkamayız. Ben şunu söylüyorum, 1 Nisan\'da çok sevdiği görevine geri dönecek meclis başkanı\" dedi.

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-İmamoğlu\'nun açıklamaları

-Esnaf ziyareti

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