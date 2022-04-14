İstanbul İl Sağlık Müdürü: Salgının başından beri en düşük Covid-19 vaka düzeyindeyiz

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Koronavirüs salgınının başladığı 2 yıl öncesinden bugüne kadar kentte en düşük vaka sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele edilen İstanbul'da, gelinen son durumu İstanbul İl Sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu değerlendirdi. Prof. Dr. Memişoğlu, salgının artık gündemden çıkması gerektiğini belirterek belki de birkaç ay sonra bu hastalığın artık endemi (mevsimsel hastalık) olarak değerlendirilmeye başlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Son olarak ocak ayında yaşanan 4'üncü ve son pikte pozitif vaka sayılarının, pandeminin başından beri görülen en yüksek düzeyde olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Buna rağmen hastaneye yatışlara yansıması, 6'da 1 oranında oldu. Omicron varyantı ile gerçekten çok yüksek vakalar gördük. İstanbul'da şimdiye kadar görmediğimiz sayılarda vaka pozitifliği ile karşılaştık ama hastaneye yatış oranlarımız o kadar yüksek olmadı son pikte. Onunla beraber de düşme trendine girdi zaten Şubat ayı itibariyle. Halen de düşme trendinde. Şu anda neredeyse salgının başlangıcından itibaren en düşük düzeye ulaşmış durumdayız. İnşallah yazın sonuna kadar böyle devam edecek. Büyük ihtimalle birkaç ay içinde de bunun artık salgın değil, endemi veya kalıcı hastalık ya da tamamen yok olduğunu göreceğiz diye ümit ediyorum" dedi. (DHA)