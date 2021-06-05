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Koronavirüs

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Dün, salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyeyi gördük

05 Haziran 2021 13:13

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Koronavirüs salgınının başından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki salgının seyrine ilişkin olarak bilgi verdi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.

İstanbul'da 5 milyondan fazla doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşı haritasına göre; İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

Vakalar hakkında il bazında bilgi günlük olarak paylaşılmadığı için İstanbul'da vaka görüldüğü bilinmezken, dün Türkiye genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 6 bin 169 olarak kayda geçti.

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