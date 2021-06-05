İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: Dün, salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyeyi gördük

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu , Koronavirüs salgınının başından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından İstanbul'daki salgının seyrine ilişkin olarak bilgi verdi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.

İstanbul'da 5 milyondan fazla doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 aşı haritasına göre; İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.