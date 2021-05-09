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Koronavirüs

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Kentte vaka sayıları son bir haftada yüzde 35 azaldı

09 Mayıs 2021 20:30

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Koronavirüs vaka sayılarının azaldığını açıkladı.

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" 

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu bildirdi.

 

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