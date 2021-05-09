İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Kentte vaka sayıları son bir haftada yüzde 35 azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da Koronavirüs vaka sayılarının azaldığını açıkladı.

Prof. Dr. Memişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul"

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu bildirdi.