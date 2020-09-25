İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: En yüksek vaka sayısı nisan ortasında görüldü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının geldiği son durumu değerlendirirken, "En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Yeni vaka artış hızında düşüş var" dedi.

NTV'de soruları yanıtlayan Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranını da yüzde 50-55 bandında olduğunu belirtirken, grip ve zatürre aşılarının da yapıldığını, eksiklik olması durumunda kendilerine bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"En yüksek seviyeyi Nisan'da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var.

"Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız.

"Karantinadan kaçanları da iki yurtta misafir ediyoruz.

"Sağlık çalışanları olarak saldıraya uğrasak da hizmete devam edeceğiz.

''65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var. Onun içinde eczanelerimize gerekenler sağlanacak. Bir eksiklik görülürse de lütfen bize iletsinler."