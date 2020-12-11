İstanbul İl Sağlık Müdürü: Kısıtlamanın etkisini hissettik, vaka sayıları ciddi boyutta azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu , ''Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta vaka sayıları azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı'' dedi.

CNN Türk'te Koronavirüs salgınında kentteki son durum hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mart, Nisan'da bir pik yaşamıştık. Daha sonra Haziran, Temmuz, Ağustos ayında sayılar düşmüştü. Hem kışın gelmesi hem İstanbul'a insanların geri gelmesiyle Ekim ayında bir yükselme trendine girdik. Bu Kasım ayı başı itibariye ciddi sayılara ulaştı. Kasım'ın son haftası itibari ile kontrol dilebilir bir hale geldi ve düşme eğilimine geldi. Kısıtlamalar ile bir kırılma yaşadık. Bazı uyumlarımızı kaybetmiştik. Kısıtlamalar ile farkındalık arttı.

"İstanbul yaklaşık 10 gündür dengeye ulaştı. Aşağı doğru bir eğim içinde. Yoğun bakım ve normal yataklarımızda azalma var. Yatış oranlarımızdan çok taburcu etme oranlarımız arttı. Artık tamamen kontrol altında. Kısıtlar empatiyi artırdı.

"Bizim Türkiye'de sistemimiz ve öz verimiz çok yüksek onun için başarılı mücadele ettik.

"Yoğun bakımdakilerin yüzde 80'i 65 yaş üzeri"

"Özellikle 50 yaş üzerinde hastalık ciddi seyrediyor. Şu anda İstanbul'daki yaşlı nüfusumuz yüzde 7. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80'i, 65 yaş ve üstü. Şunu söylemek istiyorum bunu gençlerimize anlatmak istiyoruz. Bütün sağlıkçılara teşekkür ediyorum. En ufak bir eksiğimiz yok. Türkiye sağlık sitemiyle dünyada örnek gösteriliyor."

Kısıtlamalar

"Piki yaşarken bir kısıtlama geldi. Kısıtlamanın etkisini hissettik. Ciddi boyutta sayılar azaldı. Bu trendin devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir kısıtlama elzem değil. İnsanların uyumu ve farkındalığı arttı.

"Maske mesafe hijyen bilinci oluştu. İstanbul'da insanlar tedirgin olmasınlar, korkmasınlar. Sağlık sistemimiz her şeyin kontrolünü sağlamış durumda.

"Ev içi bulaş konusunda daha dikkatli olmalıyız, çok daha tehlikeli."