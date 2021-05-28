İstanbul İl Sağlık Müdürü: Haziran, temmuz ve ağustos ayları daha rahat geçecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vaka sayılarının azaldığını belirterek, "Hastanelerimizde de sorun yok. Haziran'da aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentteki vaka ve aşı oranındaki son durumu değerlendirdi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili başarılı bir süreç geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Memişoğlu, "Toplumun uyumu, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle şu anda vaka sayılarımız çok azaldı. Devam etmesi için herkesin farkındalığını koruyarak uyumlu olması gerekiyor. Haziran'da aşılamayı büyük oranda sağlamış olacağız" diye konuştu.

Süreçte emeği olanlara teşekkür eden Prof. Dr. Memişoğlu, "Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarının daha rahat geçeceğini, aşılama yaparsak da bu sene salgında büyük vaka sayılarının olmayacağına inanıyorum. Süreci büyük bir özveriyle yönettik. Yönetmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Salgın azaldığını ama bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bitmesi için de aşıyı, sosyal mesafeyi ve farkındalığı devam ettirmeliyiz. İstanbul’da vaka sayılarımız çok azaldı. Böyle devam edeceğiz, hastanelerimizde de sorun yok, normal işleyişlerini sürdürmeye devam ediyorlar" dedi.