İstanbul İl Sağlık Müdürü: Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız yükselme trendinde, aman dikkat!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan Covid-19 pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan kentteki yeni tip Koronavirüs seyri yönünde son dakika açıklaması geldi.

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül’ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.

Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.