İstanbul İl Sağlık Müdürü: Bir savaştan zaferle çıktığımıza inanıyoruz

Hemşireler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde “Hemşirelik Zirvesi: Küresel Sağlığı Güven Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapım ve Hakları Saygı Gösterin” etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen etkinliğe İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Törende hemşirelerin pandemi döneminde kimi zaman ailesini bile görmeden büyük bir özveriyle çalıştığına dikkat çekildi.

"Kovid'de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğimizi gösterdik”

Türkiye'nin pandemi sürecinde başarılı bir sınav verdiğini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz. Türkiye özellikle Kovid'deki mücadelesiyle hem sağlık alt yapısı hem sağlık sistemi hem sağlık çalışanının büyük özverisi, çabasıyla esasında dünyaya örnek olacak bir mücadele verdik. Türkiye sağlık anlamında çok büyük gelişim süreci yaşadı. İnsan gücü olarak da belki de dünyanın en özverili, en çalışkan sağlık insan gücüne sahip olduğunu bilerek bu Kovid'le mücadeleye başladık ve mahcup da olmadık. Hastaneleri dolaştığımda o cengaverlere, o kahramanlara bizzat şahitlik etmiş birisiyim.

Evini, çocuğunu, annesini, babasını bırakarak misafirhanelerde, otellerde yurtlarda kalan sağlık çalışanları gerçekten bizim yüzümüzün akı oldu. İstanbul'da özel, kamu, üniversitede yaklaşık 45 bin hemşirelik mesleğini yapan arkadaşımız var. Sadece meslek yapmıyoruz biz, esasında bir sanat yapıyoruz. Kendi çocuğumuzu bırakıp başkalarının çocuğuna merhem olmaya çalışıyoruz. Biz başkasının yaptıklarını takdir etme süreçlerini bitirdik artık, bizler sağlıkta dünyanın lideri olup, önderi olacak hem alt yapıya hem bilgiye sahip bir toplumuz. Çünkü biz Kovid'de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğimizi hem alt yapı hem insan gücü olarak gösterdik.”

"Hemşire arkadaşlarımızı bizim mesleğimizin en vefakarı"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hemşirelerin pandemi sürecinde gösterdiği büyük çaba ve fedakarlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Hemşirelerin hastalarla çok yakın ilişki içinde olduğuna dikkat çeken ve hemşirelere seslenen Prof. Dr. Yiyit, “Malumunuz bu haftayı Hemşirelik Haftası olarak kutluyoruz. Bu defaki bence bundan öncekilerden farklıydı sebebi şu; biz hemşire arkadaşlarımızı bizim mesleğimizin en cefakar, vefakar, şefkatlisi olarak tanımlarken bu pandemi yol yürüyüşünden sonra da sağlık ordusunun en kahramanları diye tanımlamaya başladık. Bu yükü üzerimizden attıktan sonra da eğer bir zafer konuşması yapacaksak bir zafer anıtı dikeceksek bunun en büyük kısmını da sizlere bırakmamız gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.