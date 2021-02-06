İstanbul İl Sağlık Müdürü: Pozitif vaka sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, pozitif Koronavirüs vaka sayısının son hafta yükselme eğiliminde olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Aman dikkat” denilerek vaka sayısının artış trendinde olduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Salgın kontrol altında ama bitmedi. Düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayımız son hafta yükselme trendinde aman dikkat! Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sıramız geldiğinde aşımızı yaptıralım.''