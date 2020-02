İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Lise çağında okuma güçlüğü çeken çocuklarımız var

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Levent Yazıcı, "Ara sınıflarda okuma-yazma güçüğü çeken çocuklarımız var, hatta lisede olanlar bile bulunuyor" dedi.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı'ya konuşan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan Levent Yazıcı’nın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Yol haritamız hazır"

"Göreve başladığım gün gece yarısına kadar İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki tüm birim müdürü ve yöneticisi yaklaşık 200 kişiyle görüştüm. Stratejik eylem planı hazırladık. Her hafta düzenli toplantılar yapacağız. Programı her cuma gözden geçireceğiz. Her ay düzenli olarak bütün okullarımızdaki yöneticilerimizle e-Konferans ile birlikte olacağız. Her okula ulaşmaya çalışacağım. Çünkü birlikte başarmak zorundayız.

İlimizin en önemli sorunu eğitim arsası. Yıllara dayanan köklü bir sorun bu. Öğrencilere yürüme mesafesinde okullar sunma noktasında bir engel. Bu yapılaşma sorununu çözersek büyük bir engeli aşmış oluruz. Eğitimde kapasite ve erişimi de bu problem doğrudan ilgilendiriyor.

"Lisede okuma yazma güçlüğü çeken çocuklarımız var"

Ara sınıflarda okuma-yazma güçüğü çeken çocuklarımız var, hatta lisede olanlar bile bulunuyor. Bu çocuklar için daha önce görevli olduğum Tokat’ta çok önemli çalışmalar yapmış, ödül de kazanmıştım. 1.750 çocuğu bu şekilde kazandık. Okul terklerinin başında bu tür problemler yatıyor. Çocuk travma, öğrenme güçlüğü ya da başka nedenlerle okuma-yazma öğrenemezse ve okulda okurken eğer bu travmayı atlatamazsa ya okulu terk ediyor, ya da hayatta çok önemli sorunlarla karşılaşıyor. Sınıfa girildiğinde o çocuklarımız gözlerini kaçırıyor ya da arkadaşları tarafından dışlanabiliyor. Bu çocuklarımızı erken yaşta yakalayıp okuma-yazma öğretmeliyiz. Her öğrencinin okuma-yazma hızı ve kapasitesi neredeyse parmak izi kadar farklı. Türkçe ve sınıf öğretmenlerimizle işbirliği yaparak bu çocuklara okuma-yazma öğretmeliyiz.

"Cinsiyet eşitsizliğinin temeli okul bahçeleri"

Yıllar önce okuduğum bir makalede kadın-erkek eşitsizliğinin temelinde okul bahçelerinin yattığını, erkek çocukların bahçedeki geniş alanda futbol oynarken, kızların geri kalan daha küçük alanlarda el çırpma gibi oyunlar oynamasına imkân vererek eşitsizliğin temelinin atıldığı anlatılıyordu. Bu yüzden her öğrenciye birlikte aynı sporu yapabilme, fiziksel etkinlik içinde olabilme olanağı sağlanmalı.ci. Tokat’ta birçok okula masa tenisi koyduk. 20 metrelik küçük alanlarda bile bireysel spor altyapısı oluşturmaya çalıştık. Okul bahçesine çizimlerle geleneksel çocuk oyunlarımızı oynama imkânı sağladık. Yeni nesil okulların alt giriş katlarının tavan yüksekliğini beş metreye çıkartıp zemin düzenlemesiyle spor salonu olarak kullandık.