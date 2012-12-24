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Yaşam

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yangın çıktı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binası çıkan yangın sonucu kül oldu

24 Aralık 2012 08:59

İstanbul Cağaloğlu'ndaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yangın çıktı. Sabah saatlerinde henüz kesin olarak belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın binayı tamamen sardı. Yangını söndürmek için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun süren çalışmalarının ardından söndürülebildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün A bloğunda başlayan yangın daha sonra diğer bloklara da sıçradı. İtfaiye ekipleri sabah saat 06.00'da başlayan yangını saat 08.00 sularında kontrol altına almayı başarabildi. İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri söndürmeye çalıştı.

Bütün binayı saran alevler çatının çökmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri binanın da çökebileceği uyarısında bulundu. Yangının çıkış nedeni elektrik kontağında meydana gelen bir arıza olduğu öne sürüldü.

Mesainin saat 09.00'da başlayacak olmasından, bina içerisinde kimsenin olmadığı düşünülüyor.

Tarihi İl Milli Eğitim binasının çevresinde de birçok tarihi bina, İran Konsolosluğu ve İstanbul Valiliği de bulunuyor.

Yangının ardından olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, ''Yangında can kaybı yok, ama bina tarihi bir bina. Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor'' dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de ''Cağaloğlu ve çevresinde sembol değeri olan bir bina. Böyle bir yangına maruz kalması üzüntü verici'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 38 araç ve 128 personelle müdahale ettiği yangının çıkış nedeninin bilirkişi incelemesinden sonra netlik kazanacağı bildirildi.

 

 

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