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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’na atandı

Kurtoğlu'nun 'FETÖ-PDY' soruşturması kapsamında terfisi engellenmişti

18 Temmuz 2016 18:02

TSK içerisinde cunta askerin darbe girişiminin ardından, daha önce 'FETÖ-PDY' soruşturması kapsamında terfisi engellenerek görevden alınan Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu,  İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'na atandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Kurtoğlu'nun terfisi, cenaze için cezaevinden izinli çıkan bir tutuklunun evinde kalmasına izin vermemesi nedeniyle hakkında açılan dava ile ertelenmişti. Bununla birlikte 'FETÖ/PDY'nin YAŞ toplantısından önce Hüseyin Kurtoğlu'nun montajlanmış bir ses kaydının dönemin Jandarma Genel Komutanına dinlettirildiği de iddialar arasındaydı. Böylelikle Kurtoğlu'nun general olmasının önüne geçilmişti. Kurtoğlu'nun yerine Adana'daki MİT TIR'ları operasyonunda adı geçen Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

 

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