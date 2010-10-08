-İSTANBUL İL BAŞKANI DA SAADET'TEN İSTİFA EDECEK İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Erol Erdoğan, partiden istifa edeceğini açıkladı. Erdoğan, AA muhabirine, yarın Topkapı'daki İstanbul İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek, partiden istifa edeceğini açıklayacağını söyledi. Bundan sonraki süreçte eski Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile beraber olmak istediklerini ifade eden Erdoğan, kendisiyle birlikte çok sayıda arkadaşının da istifa yönünde karar aldığını bildirdi. -KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI AYRILDI- Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akgül, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akgül, yazılı açıklamasında, partilerinde yaşanan gelişmelerin kendilerini çok üzdüğünü, ''önce ahlak ve maneviyat'' diyerek çıktıkları yolda ''ahlaki ve manevi değerlerine uygun olmayan'' tavırlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Saadet Partisi'nde son günlerde yaşanan gelişmelerin kendilerinde ''tamiri zor yaralar'' açtığını kaydeden Akgül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''İftira, yalan, hakaret ve fiili saldırılar gerçekleşmiş, teşkilat mensuplarımız kardeş kavgasına sürüklenmek istenmiştir. Daha fazla kavgaya, daha fazla çatışmaya, kırgınlıklara ve anlamsız zaman kayıplarına vesile olmamak için, adı saadet olan ancak içerisinde saadet olmayan partimin il başkanlığı görevimden ayrılıyorum.'' Akgül, açıklamasında Saadet Partisi Merkez, Göksun, Türkoğlu, Andırın, Çağlayancerit, Pazarcık, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçe başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin de partilerinden istifa ettiğini bildirdi. -ADIYAMAN İL BAŞKANI- Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Mustafa Alkayış, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Alkayış, yazılı açıklamasında, yıllar boyunca durağan bir parti olmaktan kurtulamayan Saadet Partisi'nin, Numan Kurtulmuş genel başkan seçildikten sonra yükselişe geçtiğini öne sürdü. Mustafa Alkayış, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Büyük kongre sonrasında yaşanan olaylar hem camiamızı hem bütün ülkeyi üzmüş, endişeye sevk etmiştir. Bütün ülkede olduğu gibi ilimizdeki partililer olarak yol haritamızı belirlemek zorundaydık. İl başkanı olarak ben, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle istişare yaptık. Yapılan istişare sonrasında alınan ortak karar ile partimizden istifa ediyoruz. Bulunduğumuz tüm görevleri de bırakıyoruz. Saadet Partisi'nin Adıyaman'da bir teşkilatı kalmadı.''