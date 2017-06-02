İstanbul İkinci El Festivali başlıyor

Garaj Organizasyon tarafından düzenlenen İstanbul İkinci El Festivali, 'Atma Değerlendir… Tüketimi Azalt, Mutlu Ol!’' sloganıyla yarın (2 Haziran 2017) Kilyos'ta başlıyor.

Bu yıl üçüncü defa düzenlenecek İstanbul İkinci El Festivali, tüketim canavarlığının önüne geçmeyi ve eski eşyaları değerlendirmeyi amaçlıyor. Festivale, antika, ikinci elciler, tasarımcılar ve yardım kuruluşlarından oluşan 250 stant katılacak.

Pazar günü sona erecek olan festivalin bu yılki sloganı, ‘Atma Değerlendir. Tüketimi Azalt, Mutlu Ol. Dünyaya Daha Az Karbon Ayak İzi Bırak.’ Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri uygun fiyata alma imkanı yakalayacak.

Festival alanında organ bağışı standı, müzik yayını, engelli çocukların karaoke gösterisi, dans performansları da ziyaretçilerle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda onbinlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalin bu yıl da ikinci el meraklısı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ve ekonomisine katkı sağlamak isteyen alışveriş meraklıların katılımıyla büyük bir coşku içinde geçmesi planlanıyor.