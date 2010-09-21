T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 02:13

-İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yarın İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunularak, bu yüzden okulların açılması nedeniyle bugün uygulanan tedbirlerin yarın da devam ettirileceği bildirildi. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'da yarın yağış beklendiği vurgulanarak, vatandaşların ilk günkü gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları, özel araçları ile çıkan sürücülerin de dikkatli araç kullanmaları çağrısında bulunuldu. İETT, Şehir Hatları ve metronun ek seferler koyarak vatandaşların ulaşımını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, metrobüs hattında ise ring seferlerin arttırılarak ilave 20 otobüsün sefere konacağı belirtildi. Açıklamada, yoğun saatlerde uygulanan ağır vasıtaların trafiğe çıkma yasağı uygulamasına da devam edileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24