-İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yarın İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunularak, bu yüzden okulların açılması nedeniyle bugün uygulanan tedbirlerin yarın da devam ettirileceği bildirildi. AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul'da yarın yağış beklendiği vurgulanarak, vatandaşların ilk günkü gibi toplu taşım araçlarını kullanmaları, özel araçları ile çıkan sürücülerin de dikkatli araç kullanmaları çağrısında bulunuldu. İETT, Şehir Hatları ve metronun ek seferler koyarak vatandaşların ulaşımını sağlayacağı vurgulanan açıklamada, metrobüs hattında ise ring seferlerin arttırılarak ilave 20 otobüsün sefere konacağı belirtildi. Açıklamada, yoğun saatlerde uygulanan ağır vasıtaların trafiğe çıkma yasağı uygulamasına da devam edileceği kaydedildi.