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Yaşam

İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

'Yağmurun 15-20 dakikalık aralıklarla metrekareye ortalama 51-75 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor'

27 Haziran 2015 02:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına gireceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

"Yağmurun 15-20 dakikalık aralıklarla metrekareye ortalama 51-75 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor" uyarısında bulunan İBB'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre İstanbul yarın sabah saatlerinden itibaren şiddetli yaz yağmurlarının etkisi altına giriyor. 

Yağışların önce Avrupa yakasında, gök gürültülü, sağanak ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Şiddetli yağış kısa sürede içinde tüm İstanbul'da etkili olacak. Yağmurun 15-20 dakikalık aralıklarla metrekareye ortalama 51-75 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. 

Yaz yağmurların ani yağması nedeniyle bazı bölgelerde göllenme ve trafikte aksamalara neden olabilir. Meteolojik ihbar doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi  AKOM, İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Atık Yönetim Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde tüm ana arter ve kritik yerlerde temizlik çalışmaları yaparak yaşanması muhtemel sorunlara karşı ekipler hazır bekletiliyor."

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