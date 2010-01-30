İstanbul için sel uyarısı!

T24- İstanbul'da son yağışlarla birlikte doluluk oranları yüzde 100'e ulaşan Darlık, Ömerli ve Sazlıdere barajlarının suyunun bırakıldığı bölgelerde ikamet eden vatandaşlar taşkın riskine karşı uyarıldı.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamada, Darlık, Ömerli, Sazlıdere ve Istırancalar'da yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması sebebiyle barajlardan su tahliyesi yapıldığı belirtildi.



Istıranca bölgesindeki içme suyu kaynaklarından bırakılan suların doğrudan denize ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Darlık Barajına mansap (barajlardan suyun bırakıldığı taraf) mansap olan Korucu Köy, Erenler Köyü, Ahmetli Köyü, Şile Kumbaba Mahallesi, Pot Deresi ve bağlantılı dere kenarları ile Ömerli Barajına mansap olan Riva Vadisi, Sazlıdere Barajına mansap olan Küçükçekmece-Altınşehir bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın dikkatli olmaları önemle duyurulur."



Bu arada, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı.