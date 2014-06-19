İstanbul için sel uyarısı

İstabul'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olan gökgürültülü sağanak yağışın, kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden meteoroloji uyardı.

Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

Bugün beklenen kuvvetli yağışların İstanbul’un Batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul il genelinde lokal dolu ,sağanak ve gökgürültülü sağanak, kısa sureli fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım vb.)karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.