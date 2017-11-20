İstanbul için sağanak yağış ve soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da dün öğleden sonra başlayarak, bugün gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bu hafta sıcaklıkların tüm yurtta mevsim normallerinin altına düşeceğini belirten 19 Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman ise İstanbul için, "Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Salı sabahı şehir merkezi 6-7 dereceyi görebilir" uyarısında bulundu.

Hürriyet'ten Volkan Şahin'in haberine göre, Meteoroloji uzmanı Kahraman, "Doğu Avrupa'dan Balkanlar'a, oradan da Türkiye'ye sarkacak kutupsal hava kütlesi ile birlikte bu hafta sıcaklıklar tüm yurtta mevsim normallerinin altına düşüyor" dedi.

Soğuk hava kütlesiyle beraber yağışın da geleceğini belirten Kahraman, "Kıyılar, batı bölgeler ve güneydoğu hariç hemen her yer kar görecek. Yağış miktarı Iç Anadolu ve kısmen Ege'de az, Marmara, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevcut kuraklığı kıracak kadar olmasa da fazla. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında rüzgar zaman zaman kuvvetli. Bu soğuk ve yağışlı havanın ardından ise bir müddet kuru bir döneme giriyoruz. Ay sonunda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi muhtemel" açıklamasını yaptı.

'İstanbul'da 6-7 derece görülebilir'

İstanbul'da bu gece baslayacak yağmurun salı günü ilk saatlere kadar aralıklı olarak süreceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kahraman, "Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Salı sabahı şehir merkezi 6-7 dereceyi görebilir" dedi.