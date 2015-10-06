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Yaşam

İstanbul için sağanak yağış uyarısı: İnsanlar 3 saat dışarı çıkmasın

"Anadolu Yakası, İstanbul Boğazı ile Adalar çevresi..."

06 Ekim 2015 14:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yağış 3 saat boyunca aralıklarla devam edecek. Prof. Mikdat Kadıoğlu, hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar 3 saat içinde dışarı çıkması gerekmiyorsa çıkmasınlar, 3 saat yağış olacak çünkü" dedi.

Pof. Mikdat Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"3 tane yağış bantı var. Adalar yakası üzerinden Anadolu yakasına geliyor. İnsanlar 3 saat içinde dışarı çıkması gerekmiyorsa çıkmasınlar.  Bir yere gitmek zor olacaktır. Yağıştan dolayı trafik kilit olacak,  giderler taşabilir, yağış olacak zor olur. İnsanlar programlarını buna göre yapmalı. Önümüzdeki 3 saat boyunca yağış var…"

 

12.00'a kadar sürecek

 

Yapılan açıklamada, "İstanbul radarından alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmelere göre, Anadolu Yakası, İstanbul Boğazı ile Adalar çevresinde önümüzdeki 3 saat süresince aralıklarla devam edecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerle olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Açıklamada kuvvetli yağışın saat 12.00'a kadar süreceği kaydedildi.

 

Sağanak yağış uyarısı

 

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Isparta, Afyon'un doğusu ile gece saatlerinde Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda pus ve sis olayı bekleniyor.  

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

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