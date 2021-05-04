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İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

04 Mayıs 2021 09:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara Bölgesi'nde 4 ilde öğle saatlerine kadar sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün tahminine göre; bugün etkili olması beklenen yağış İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar kendini gösterecek.

Öte yandan Marmara genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık ise bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ilerleyeceği açıklandı.

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