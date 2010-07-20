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Yaşam

İstanbul için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. İstanbul için sağanak yağış uyarısı var.

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Antalya’nın kuzey ve batı ilçelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, İstanbul’un Çatalca, Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli olacak.Sıcaklıklar, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.


Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.


UYARILAR


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İstanbul’un Çatalca, Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuz şartlara (su baskını, yıldırım, dolu vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.-BAZI


İLLERDE HAVA

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların sabah saatlerinde Çatalca ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. 32

ANKARA: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 32

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 36

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Aksu, İbradı, Akseki) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 36

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu 28

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 26

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 40

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