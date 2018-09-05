İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğleden sonra sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Afyon, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.