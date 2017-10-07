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Yaşam

İstanbul için 'sağanak' uyarısı

"Hava sıcaklığı 6-8 derece birden düşecek"

07 Ekim 2017 10:45

İstanbul'da sıcaklıkların bugünden itibaren düşüşe geçerek 20 derecenin altına inmesi ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hava sıcaklığının düşeceğini duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesi, beraberinde sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve Güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

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