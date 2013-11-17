İstanbul Maratonu'nun galipleri Fransa ve Kenya'dan

Vodafone İstanbul Maratonu'nun 35.'si geride kaldı... Kazananlar erkeklerde Fransız Abraham Kiprotich, kadınlarda Kenyalı Rebecca Chesire olurken Türk atletler Elvan Abeylegesse ikinci, Sultan Haydar ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye'de düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından olan 35. Vodafone İstanbul Maratonu noktaladı.

Zorlu Maratonu Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich kazandı.

Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinde verilen startla başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Abraham Kiprotich 2.12.28'lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Gena Amda 2.13.19'luk derecesiyle ikinci, aynı ülkeden Deriba Merga Ejigu 2.14.43'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Türk sporculardan en iyi dereceyi Bekir Karayel, 2.20.27'lik derecesiyle 6. olarak elde etti. Fatih Bilgiç 2.20.47'lik derecesiyle 8., Ercan Muslu da 2.27.45'lik derecesiyle 10. oldu.

Yarışta 30. kilometreden sonra ön tarafta kopmalar yaşandı. Maratonu ilk sırada bitiren Kiprotich, 33. kilometreden sonra arayı açtı ve rahat bir şekilde maratonu kazandı.

Türk sporcular arasında en iyi dereceyi yapan Bekir Karayel ise yarışın son bölümlerinde büyük sıkıntı yaşadı. Karayel, yarışı bitirdikten sonra yere yığıldı. Bir süre yerde yatan Bekir Karayel, gelen sedyeyi kabul etmeyerek ayağa kalktı.

'Rekor kıramadığım için üzgünüm'

35. Vodafone İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kazandığı için mutlu, parkur rekoru kıramadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Kiprotich, yarışın hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, uzun zamandır İstanbul Maratonu'na hazırlandığını ifade ederek, "Kazandığım için çok mutluyum ama üzgün olduğum bir nokta var; yarış rekorunu kıramadım" dedi.

Gelecek yıl da bu maratona katılmak istediğini kaydeden Kiprotich, "Organizasyon komitesi beni önümüzdeki yıl da bu yarışa davet ederse, hedefim, hem unvanımı korumak hem de parkur rekorunu kırmak" diye konuştu.

Elvan, Chesire'in ardından 2. oldu

35. Vodafone İstanbul Maratonu geride kalırken kadınlarda Kenyalı Rebecca Kangogo Chesir birinci oldu.

Boğaziçi Köprüsü gişelerinin 300 metre gerisinde verilen startla başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42 kilometre 195 metrelik maratonda Chesir ilk sırayı ilk sırayı elde etti.

Chesir 2.29.05'lik derecesiyle ilk sırada yer aldığı maratonu ilk kez koşan Türk atletlerden Elvan Abeylegesse 2.29.30'luk derecesiyle ikinci, Sultan Haydar da 2.29.40'lık derecesiyle üçüncü oldu.

Türk sporculardan Ümmü Kiraz 2.34.32 ile 6., Nilay Esen 2.43.42'lik derecesiyle 9., Lütfiye Kaya da 3.02.59 ile 10. sırada yarışı tamamladı.